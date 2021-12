VIDÉO - Feu de cheminée : les précautions à prendre pour limiter le risque d'incendie

Le froid s’installe, et avec lui la petite flambée est de retour dans les foyers des Français. Mais ce geste réconfortant peut être dangereux. À l’approche de l’hiver, les pompiers, à l'image de ceux de Haute-Garonne dans le reportage de TF1 en tête de cet article, sont appelés à de nombreuses reprises pour des incendies de cheminées. "On arrive à faire cinq à six interventions sur une semaine où on est sur une première semaine de froid, avec effectivement des températures très basses et une utilisation des cheminées qui est plus intensive que la semaine précédente", affirme l’un d’eux. Alors les soldats du feu appellent à la vigilance.