Fin de l'opération Barkhane : comment réagit-on à Haguenau ?

La fin progressive de l'opération Barkhane a été annoncée jeudi, et elle fait la Une des Dernières nouvelles d'Alsace. Dans les rues de Haguenau (Bas-Rhin), on est soulagé. "C'est une bonne nouvelle parce qu'il y aura moins de tués", lancent des passants. "Il était temps, cela va permettre d'éviter qu'il y ait plus de morts", disent d'autres. Mais il y a aussi les déçus, ceux qui auraient souhaité un engagement plus actif, notamment de la part de nos partenaires. "L'opération Barkhane était très intéressante, il faudrait faire plus", estiment certains.