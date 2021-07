Fin de la gratuité des tests PCR : qu’en pensent les spécialistes ?

Autre raison, il faut pour certains médecins convaincre les Français de se faire vacciner. "À partir du moment où on aura un certain nombre de gens suffisamment vaccinés, suffisamment protégés, on ne fera plus de tests comme on fait des tests aujourd'hui quotidiennement. Il ne faut pas se tromper, si on limite l'utilisation des tests, ça veut dire qu'on en a moins besoin et pas l'inverse", explique Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Suffisamment de personnes vaccinées pour maîtriser l'épidémie, le gouvernement table sur l'automne prochain pour mettre en place cette nouvelle mesure.