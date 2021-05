Fin de la limite des dix kilomètres : un nouveau vent de liberté

Dans la boulangerie du village, on peut enfin se projeter. "Ça va permettre de se déplacer et de remonter la côte landaise", déclare un habitant. "Avec le beau temps, on espère avoir un peu plus de monde pour les prochains week-ends", lance la boulangère Jocelyne Jarre. Pour l'instant, il faut se contenter d'un café à emporter. Encore un peu de patience, il faudra attendre le 19 mai pour s’asseoir en terrasse et voir le couvre-feu repoussé à 21 heures.