Fin du masque à l’école primaire : à qui le tour ?

Apercevoir des sourires dans sa salle de classe, cela n'était pas arrivé à Marine Drillien, enseignante à l'école Diwan à Dinan (Côtes-d'Armor) depuis longtemps. "Ça fait plaisir. On voit qu'ils sont contents. Cela leur enlève quand même un sacré poids", se réjouit l'enseignante. Pour l'instant, les enseignants sont encore tenus de porter le masque. Et le ministère ne précise pas quand cette obligation sera levée. Depuis aujourd'hui, seuls les élèves de primaire peuvent s'en passer dans les 47 départements où le virus circule le moins. La liste sera révisée tous les jeudis en fonction des nouveaux chiffres de l'épidémie.

Ce matin dans les Landes, les élèves savouraient cette liberté retrouvée. "J'avais trop chaud avec le masque. Et en plus, on avait du mal à respirer", se rappelle une élève. Au-delà du confort, les apprentissages seront aussi bien plus simples. "Les élèves très timides quand ils parlent avec un masque, on ne les entend presque pas", dit Nathalie Dheur, professeur des écoles à l'école Anne Sylvestre à Labouheyre (Landes). Quant aux parents, nombreux sont heureux de ce changement.