Fin du masque obligatoire en extérieur : les habitants de Charente-Maritime retrouvent le sourire

ASSOUPLISSEMENT - Dans certains départements, la situation sanitaire s’améliore à tel point qu’il est possible de retirer le masque dans quelques communes. C’est le cas notamment en Charente-Maritime où les habitants retrouvent le sourire et cette fois, il n’est plus caché.

C’est un fait : l’épidémie commence à reculer, et ce, grâce, en partie, à la vaccination. C’est pourquoi certains départements assouplissent les règles sanitaires comme la Charente-Maritime qui permet à ses habitants de retirer le masque dans quelques communes. C’est le cas à Royan où de nombreux habitants ont décidé de tomber le masque et de dévoiler leur plus beau sourire. "Ça me fait plaisir parce qu’on n’a pas besoin de masque pour vivre", déclare l’un d’eux le visage illuminé.

En Charente-Maritime, 32 communes sont concernées par cet assouplissement. Le masque reste cependant obligatoire en intérieur. "Masque dans la poche malgré tout pour rentrer dans les magasins mais depuis le temps qu’on attendait ça, vraiment, c'est un soulagement", souffle un autre riverain de Royan. Là-bas, le taux d’incidence n’est plus que de 50 cas pour 100.000 habitants. Certains parlent déjà du masque au passé. "C’était un petit peu gênant quand on bougeait, quand on faisait du sport, quand on se dépêchait, pour parler, ça déformait, parfois on comprenait mal les gens avec qui on discutait", témoigne un Royannais.

Des habitants qui restent prudents

Certains habitants, cependant, restent prudents. Outre à l’intérieur, le masque est toujours valable dans certains espaces considérés comme sensibles : autour des écoles, des lieux de cultes, des cimetières et dans certaines zones du centre-ville comme autour du marché. "Il ne faut pas tout relâcher d’un coup après si c’est pour mieux repartir ce n’est pas la peine", prévient une habitante. "Tout le monde ne respecte pas les distanciations non plus, je pense que c’est bien de garder le masque à l’extérieur du marché", ajoute une autre. Ici, chacun a conscience qu’un retour à la normale n’est pas pour demain et craint parfois une quatrième vague. "Ça peut revenir, on peut avoir une autre vague", affirme un marchand. "Plus on va se vacciner et se protéger, plus longtemps on tiendra le choc et on retrouvera tous les commerces", poursuit-il. Pour les grandes villes comme La Rochelle, le masque reste obligatoire à partir de 11 ans.

D’autres départements concernés

D’autres départements peuvent aussi enlever le masque. C’est le cas de la Creuse, où les habitants ne devront plus le porter que dans les commerces et les marchés. Il en est de même pour la Moselle où le masque reste obligatoire dans les commerces et transports. Dans le Loir-et-Cher, il n’est plus imposé que dans trois communes seulement, celles de Blois, Romorantin-Lanthenay et Vendôme. Dans les Alpes-Maritimes aussi, on peut le retirer dans les espaces verts urbains et près des plans d’eau. En ce qui concerne les autres départements, certains autorisent de ne plus le porter mais seulement dans les plus petites communes. D’autres n’ont pas cette chance et ont encore l’obligation de maintenir le port du masque au vu du taux d’incidence encore trop élevé.

