Food Trucks : un concept qui séduit de plus en plus

Comme Anthony, ils sont nombreux à choisir cette vie de nomade commercial. Thomas et Ludivine se lancent en 2018 après dix ans dans des restaurants étoilés, aux horaires incompatibles avec la vie de famille. “Quand on a eu nos deux enfants en fait, au bout d'un moment, on a fait un petit peu le point et on s'est dit : ‘ce n'est pas une vie pour eux de nous voir à mi-temps un peu là, un peu de l'autre, courir partout’. Donc, on s'est dit bah : ‘pourquoi pas monter un Food Truck pour avoir un petit peu plus de temps pour profiter d'eux”.

Le couple a investi 50 000 euros pour leur camion. Ouvrir un restaurant leur aurait coûté trois fois plus cher. Pour se distinguer, ils ont choisi les tapas espagnols. Mais ici au festival du Food Truck, on peut déguster de tout. “Au début, c'était plus des hamburgers et maintenant, il y a toutes les cuisines qui s'y mettent. On a une vraie variété et c'est super. On passe des bons moments”. Un jury composé d’experts de la restauration et même chargé d'élire les meilleurs Food Trucks. "Propriété, hygiène, en passant bien sûr par le goût, par les plats qui sont proposés, par la mise en avant du Food Truck, c'est devenu très sérieux. Il y a un vrai business du Food Truck, un vrai développement. Il y a une vraie tendance là-dessus clairement".