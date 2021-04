Formation des policiers : rétablie à 12 mois fermes à partir de 2022

Des policiers trop vite lâchés sur le terrain, pas assez de cours pratiques. Le ministère de l’Intérieur décide donc de rallonger de quatre mois la formation des futurs gardiens de la paix, et cela dès l’an prochain. Dès 2022, les policiers, payés 1 300 euros net par mois à l’école, bénéficieront donc de plus d’heures de tirs.

L’autre chantier est de mieux former les gardiens de la paix face aux violences urbaines et aux arrestations parfois musclées. Olivier Varlet, secrétaire général du Syndicat UNSA Police, précise : “Les jeunes policiers, quand ils sont affectés en sortie d’école, sont dans des endroits les plus compliqués et les plus difficiles où l’on exerce notre métier. Donc, évidemment, il faudra aussi améliorer cette formation au contact et surtout pour les préparer à ces violences urbaines, qui aujourd’hui deviennent récurrentes”.