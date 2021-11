Comme l'explique François Lenglet, les salaires augmentent presque partout sur la planète. La hausse est de 4,3% sur un an aux Etats-Unis, 4,9% au Royaume-Uni, près de 10% en Chine et bientôt 22% pour le salaire minimum en Allemagne. Ces pays connaissent une hausse des prix plus marquée que chez nous. La pression pour réévaluer les rémunérations est donc plus forte.