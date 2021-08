"Free party" : plusieurs fêtes sauvages ce week-end après un appel national à une "nuit des meutes"

"On veut juste profiter de la vie. On est là pour être heureux, il y a du soleil, on est avec des amis, c’est génial." Comme ce fêtard, des centaines d’autres personnes se sont réunis dès 20h samedi dans les environs de Château-Guibert, en Vendée. Réunissant au plus fort de la nuit près de 600 personnes, les teufeurs étaient loin d’être parti dimanche matin. En fin de matinée, il restait entre 300 et 400 personnes. Une coupure de son était malgré tout prévue en milieu d’après-midi.