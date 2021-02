Fromager, un métier qui attire à nouveau les jeunes

Premier exportateur mondial, notre pays dénombre plus de 1200 de variétés de fromages. Pour s'y retrouver, les Français se tournent de plus en plus vers les petits commerçants, comme Jean Bordereau, artisan crémier à Lyon. Depuis le premier reconfinement, certains crémiers ont vu leur chiffre d'affaires grimpé de 20%."Le fromage, c'est vraiment un produit de terroir français, c'est-à-dire que quasiment partout en France, on fait 40 km, on trouve un producteur", affirme l'artisan. Plusieurs fois par an, Jean fait le tour de la France pour dénicher les produits les plus rares.