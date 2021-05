Frontière russe : les grandes manœuvres de l’Otan

Sous les ordres du sergent Alexandre, dans cette forêt boueuse d’Estonie, ces hommes avancent le plus rapidement possible. Il faut prendre l'adversaire par surprise, le déloger, dans ce dédale de boyau, digne de la Première Guerre mondiale. Comme souvent, ce sont d’autres militaires qui jouent le rôle de l'ennemi. Mais ce type d’exercice est peu classique. D’ordinaire, ils affrontent un ennemi plus faiblement armé, dans l’opération Barkan, par exemple. Ici, l’armée se prépare au combat, dit de haute intensité. Autrement dit, faire face, potentiellement , à une puissance militaire égale. Officiellement, l'ennemi ne porte aucun nom. Mais le lieu de cet exercice de l’Otan n’a rien d’anodin.

Nous sommes aux portes de la Russie, à seulement 120 kilomètres de la frontière. Cet exercice a tout d’une démonstration de force avec huit nations impliquées et pas moins de 7 000 militaires engagés. Au tricolore, 300 soldats et ce poids lourd de l'armée de terre, 9 chars leclercs, c’est la première fois qu’ils sont aussi nombreux en Estonie dans cet environnement bien différent de l’Hexagone. Des alliés français, britanniques, américains notamment, réunis à la demande de l’armée estonienne aux capacités, forcément, limitées dans ce petit État d’à peine un million d’habitants.

Des Estoniens rassurés alors que la menace russe est dans toutes les têtes, notamment celle de Jan, âgé de 21 ans. “J’espère que je n’aurai pas à faire la guerre en réalité”, nous confie-t-il. Mais il s’entraîne avec le plus grand sérieux. Ces opérations d’ampleur sont régulières. Depuis 2008, l’Otan protège, en permanence, l’Estonie et les deux autres pays baltes cernés par la Russie. Il faut dire que l’Estonie a souffert sous le joug soviétique pendant des décennies, les blessures y sont encore à vifs. En dehors de ces six semaines d’exercices internationaux, l’armée française restera présente en Estonie pendant un an, dans le cadre de l’Otan.