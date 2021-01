Frontières : voyager va devenir compliqué

Le but de ce tour de vis à l'entrée du territoire est de freiner la propagation du virus. Pour les frontaliers, il n'y a aucun changement. Ils pourront continuer leurs passages pour le travail ou les obligations, sans test ni formalité, y compris à destination ou en provenance de la Suisse. La liberté y est maintenue puisqu'elle fait partie de l'espace Schengen. Et sur place, c'est un soulagement. "Je ne vois pas faire un test PCR chaque semaine pour pouvoir prouver que je peux rentrer chez moi du travail", note une automobiliste.

Mais il est bien plus contraignant pour les voyageurs hors Union européenne avec deux tests négatifs imposés. Entre les deux, sept jours d'isolement. Même s'il ne s'agit que d'un engagement sur l'honneur et que le second test ne sera pas contrôlé. Cette septaine, inattendue, pourrait aussi s'appliquer aux voyageurs qui arrivent des Antilles en plus du PCR déjà exigé. Les vacances de février seraient menacées, au moins pour ces îles, si cette mesure est adoptée. Car la perspective de rester enfermé sept jours est très dissuasif, et il ne s'agit que d'une zone d'ombre parmi d'autres.