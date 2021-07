Fruits de mer : le produit phare des vacances

Les chalutiers sont arrivés huit heures plus tôt au beau milieu de la nuit. Dans les cales de l'un d'eux, il y a 200 kg de langoustines pêchées juste au large de l'Île d'Oléron. Les prises du jour sont déchargées sur le quai où les bateaux se suivent et ne se ressemblent pas. Sébastien, lui, a remonté dans ses filets : seiches, merlus et soles. Toutes les marchandises sont stockées dans un immense réfrigérateur. Trois heures plus tard, les enchères commencent à la criée. Les lots partent en quelques secondes. Olivier est mareyeur. Chaque jour, il vient ici chercher le poisson le plus frais. A peine achetés, poissons et fruits de mer partent directement dans le magasin d'Olivier et de sa femme Delphine.