Fuir le confinement en partant à Valberg

Fuir le confinement à Valberg (Alpes-Maritimes), le choix est assumé. "Ça commence à faire long, donc dès qu'on trouve le moyen de s'échapper et en plus on a la chance d'être à une heure et demi de route, on est hyper privilégié, du coup, on en profite", s'exclama l'une des personnes que nous avons rencontré. Sur les pistes, il y a bien du monde. Petits et grands profitent un peu de la liberté. Pendant que certains s'affairent à la luge, d'autres ont opté pour le ski de randonnée. Les plus petits, eux, ont choisi le ski.