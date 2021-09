Fuite du pass sanitaire d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux : que s’est-il passé ?

Que faire si cela vous arrive ? “Le Français qui est victime de ça, la meilleure façon qu'il a finalement pour se défaire de cet usage frauduleux, c'est de régénérer un code qui est diffèrent. On va sur le site vaccin.amelie.fr et on régénère son QR code”, conseille Éric Bothorel, député LAREM, spécialiste de cybersécurité. Un nouveau QR code qui ne désactive pas l'ancien pour le moment. Le gouvernement assure travailler à rendre cela possible. Pour rappel, usurper un QR code est passible de 750 euros d'amende.