Gâchis des savons d’hôtel : la bonne idée d’une association lyonnaise

Une simple douche ou un lavage de main, puis direction la poubelle. Sur le podium des produits qui a la plus courte espérance de vie, on trouve sans doute les savons des hôtels. Un million sont jetés toutes les semaines dans l'Hexagone, un grand gâchis. Mais il y a enfin une solution à cela. Dans 130 établissements, les savons à usage unique sont désormais conservés pour faire peau neuve.

Râpés, nettoyés, scrutés à la loupe... une association unique dans le pays donne à ces produits une nouvelle vie. La matière est réutilisable et certifiée conforme. Recycler les savons des hôtels, c'est simple, mais il fallait y penser. Et c'est Pauline Grumel qui a eu la bonne idée. Son association lyonnaise fonctionne grâce aux dons et fait appel à de jeunes travailleurs handicapés.

Ces savons recyclés ont un nouveau destin. Ils sont distribués aux ONG et associations d'aide aux plus démunis, là où ils seront les plus utiles. En effet, si les dons de nourriture ne manquent pas, les produits d'hygiène font cruellement défaut. Or, trois millions de Français n’auraient pas les moyens d'en acheter.