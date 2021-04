Gâchis des savons dans les hôtels : la bonne idée d’une association lyonnaise

Que deviennent les savons dans les chambres d'hôtel ? Soit ils sont emportés par les clients, soit ils sont jetés. Ainsi, en France, un million de savons sont jetés toutes les semaines, soit environ 51 millions par an. Il existe pourtant une solution pour les recycler. C’est la bonne idée de Pauline. "Lors d’un séjour à l’hôtel, je me suis lavée les mains avec une petite savonnette et je me suis dit ‘une fois qu’elle est utilisée, si je ne l’emmène pas chez moi, qu’est-ce qu’elle va devenir ?’ Si on fait ça avec tous les hôtels, ça doit être un gâchis phénoménal", explique la jeune femme. Une initiative à la fois écologique et humanitaire. Écologique parce que les savons ne finissent plus à la poubelle, humanitaire parce que les nouveaux cosmétiques sont redistribués aux plus démunis, qui n’ont parfois pas les moyens de s’acheter des produits d’hygiène.