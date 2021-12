Gastronomie : le croque-monsieur n’a pas dit son dernier mot

C'est la valeur sûre, le bon plan du dimanche soir, la solution de facilité quand on n'a pas le temps ou qu'on est à court d'idées. C'est l'arme fatale des mères de famille un peu débordées. Le croque-monsieur est une recette simple. Tout le monde l'aime et tout le monde peut le faire, mais chacun à sa façon.

Le croque-monsieur est aussi le plat roi des brasseries. Et si ça fait plus de 100 ans que ça dure, c'est qu'il a beaucoup de qualité. "Gourmand, rassurant, et c'est vraiment le sandwich chaud au toasté efficace", affirme Pascal Feintrenie, chef consultant "Chez Cocotte", Paris (14e). Bastien Petit, lui, leur a consacré un livre intitulé "Les croques" paru chez First éditions. Dans la vidéo en tête de cet article, notre goûteur décrit les ingrédients de base d'un croque traditionnel à savoir le pain, le jambon et le fromage.