Génération identitaire : le gouvernement veut l'interdire

Les associations d'aide aux réfugiés et les partis politiques réclamaient cette dissolution depuis des années. Seul le Rassemblement national défend l'organisation d'ultra-droite. Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, affirme : "Génération identitaire n'a jamais utilisé la violence ou toute méthode de force. En réalité, ce ne sont que des lanceurs d'alertes". Selon les dernières estimations, ces activistes seraient quelques centaines, un millier tout au plus, répartis dans l'Est et le Sud de l'Hexagone.