Générosité : ils préfèrent donner plutôt que vendre

Et l'entrepreneur Florian Blanc l'a bien compris. Lui et son équipe sont des passionnés de la récup. En 2017, ils ont fondé l'application "Geev" mettant en relation donneur et acquéreur. Quatre ans plus tard, la plateforme enregistre un don toutes les 30 secondes, une tendance que la crise sanitaire a accélérée. "Pendant les confinements, les gens ont fait beaucoup de tris, ont donné beaucoup de choses. On a multiplié par trois le nombre de dons qui sont effectués sur l'application tous les mois", indique le cofondateur de l'application de don d'objets et de nourriture entre particuliers.