Gestes barrières et règles sanitaires : les Français exemplaires ?

Même en vacances, les Français sont très prudents et très raisonnables. D'ailleurs, ils ont annulé leurs déplacements lointains ? Par exemple, ces Bordelais voulaient toujours rester en petit comité. Ils comptent aussi éviter le contact avec la foule dans la mesure du possible.

Et parfois, c'est l'entreprise qui se montre exemplaire. Dans cette compagnie d'assurance, 98% des salariés sont en télétravail. Il est interdit d'aller au bureau, sauf si vous avez une réunion. C'est encore plus drastique que ce que recommande le gouvernement. Mais, c'est une exception. Le ministère du Travail estime qu'il pourrait y avoir 30% de télétravail en plus et demande aux entreprises des efforts.