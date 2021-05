Gestion de la crise sanitaire : la création de plusieurs comités et conseils a-t-elle vraiment été nécessaire ?

Dans la famille des comités de santé, il y a les classiques dont vous avez sûrement déjà entendu parler comme la Haute autorité de santé, le Haut conseil de santé publique ou l'Agence nationale du médicament. Et puis, il y a les petits nouveaux, créés avec le Covid : le Conseil scientifique, le Conseil recherche, analyse et expertise, le Comité vaccins et le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Pourquoi avoir créé ces instances supplémentaires ? Pour y répondre nous avons épluché leurs travaux et interrogé leurs membres.