Gironde : ils ont évacué leur maison à cause des inondations

Il n'y a pas d'autres choix, il faut partir quitter son habitation. Depuis ce jeudi matin, Eric voit l'eau monter autour de sa maison de famille. Elle arrive de la plaine et progresse inexorablement. À La Réole, la Garonne a du mal à se stabiliser et continue de monter. Ici, le fleuve se trouve d'un côté, à droite, et la plaine, de l'autre. Il faut que la Garonne s'évacue. L'eau monte donc dans la plaine et envahit le quartier. Partout, des routes sont coupées et des maisons isolées. Quelques-unes ont eu de la chance, car elles sont en hauteur.