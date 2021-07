Glaces artisanales : un parfum d'arnaque ?

Glace artisanale, faite maison... Dans les rues, il n'est pas facile d'y échapper. Pour vous faire succomber, les glaciers affichent tous les mêmes arguments. Faut-il faire confiance à ses appellations ? Roberto Francia, puriste, artisan glacier dans les Alpes-Maritimes depuis plus de quinze ans, nous montre sa recette. Il faut d'abord une base : du lait, du sucre, et des fibres végétales. On y ajoute n'importe quelles matières premières comme du chocolat et du cacao, des produits coûteux. Le prix de vente de la boule est de 2,80 euros pour seulement 50 centimes de marge. Ce qui n'est pas le cas de tous.