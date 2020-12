Grâce à la Chaîne de l'espoir, des vies d'enfants étrangers sauvées

Faire en sorte que Thierry garde le moral, c'est le rôle de Clothilde et de sa famille. Et rien ne vaut des moments de jeu pour oublier l'angoisse de l'opération à venir. Le jour J, tout le monde est rassuré car l'opération s'est bien déroulée. Une belle réussite et un grand bonheur pour Clothilde. Plus de 4 000 enfants ont été opérés grâce à la Chaîne de l'espoir. Pour le fondateur de l'association, le professeur Alain Deloche, chaque enfant guéri est un miracle. Un miracle grâce à chaque maillon de la chaîne.