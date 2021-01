Grand format : ce refuge accueille des animaux sauvages en danger

Il y a dix ans, Patrick Violas a tout plaqué pour s'occuper de ceux dont personne ne veut plus. Notamment des primates de laboratoire, comme Canelle, arrivée après avoir servi de cobaye pour la recherche pendant vingt ans. Cet ancien patron a construit ce refuge près de Chartres sur ses propres deniers, 350 millions d'euros. Une sorte d'arche de Noé avec 600 animaux en provenance des particuliers et des cirques, abandonnés, maltraités ou issus des trafics.

Des anciens du cirque sont aussi venus prêter mains fortes au refuge. Des repentis comme les appelle Patrick. C'est le cas de Paolo et Lisa. Ils organisaient des spectacles avec les otaries et les ours. Eux aussi ont changé de vie. Le travail ne manque pas et le refuge a besoin d'aide. Avec la fin annoncée des animaux sauvages dans les cirques, 700 bêtes supplémentaires pourraient être accueillies au refuge avec l'aide de l'État cette fois.