Combien ça coûte d’installer une pièce en plus dans son jardin ?

Pour commencer, le type d’essence du bois va avoir une influence sur le prix. Il ne sera pas le même si vous choisissez du pin douglas ou des panneaux de fibres de bois compressées. Ensuite, cela dépend aussi si vous choisissez du bois traité ou non. Le bois traité sera plus cher, mais demande moins d’entretien.

Le prix d’un studio en bois de 15 m² coûte, en entrée de gamme, aux alentours de 25.000 euros avec installation et livraison, mais sans les rangements et la salle d’eau. Pour un studio de 20 m², dont vous pouvez voir un exemple dans le reportage de TF1 en tête de cet article, Abdourahmane a payé 33.000 euros. "C’est vraiment la configuration la plus simple, un bureau, un espace café, un canapé, deux tableaux", précise-t-il.

Dans l’entreprise que vous voyez dans le reportage, les demandes ont été multipliées par sept en un an. Elle propose des petits studios en bois de 20 m² dont les prix varient entre 30.000 et 36.000 euros. Le directeur de l’entreprise énonce que cela est 20% moins cher qu’un agrandissement de maison. "Aujourd’hui, agrandir une maison, c’est aussi long que de la construire. De façon traditionnelle, il faut huit à douze mois pour agrandir la maison et ça, beaucoup de Français se refusent à entreprendre ces travaux et préfèrent déménager. Grâce à notre solution, en quelques heures, on va pouvoir agrandir la maison", explique-t-il. Comptez entre six et huit semaines entre la commande de l’extension et l’installation qui, elle, durera moins d’une journée.