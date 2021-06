Grand oral : comment briller à cette toute nouvelle épreuve du bac ?

Prévu à l'origine dès 2020, ce grand oral, projet phare de la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer, aura lieu pour la première fois cette année. Inspiré du modèle italien, il doit permettre d'évaluer l'éloquence et la capacité d'argumentation des élèves et compte pour 10% de la note finale.

À une semaine du lancement de cette épreuve inédite, beaucoup d'adolescents se disent perdus. Selon une enquête menée auprès de 1788 personnes , lycéens et parents de lycéens français (17 à 52 ans) par la start-up Max'Sens Innovations, plus 77% des élèves déclarent ne pas se sentir prêts à deux semaines de l'examen.

Selon Jean-Jacques Sarfati, ex-avocat à la Cour de Paris et professeur de philosophie, le meilleur moyen de contenir son stress tiendrait dans un simple mot : relativiser. "Aujourd’hui, on met beaucoup trop la pression sur la réussite scolaire", déplore le professeur. "Il faut essayer de relativiser l’épreuve et d’arriver serein. De se dire que l’objectif n’est pas de dépasser ses limites, mais de faire de son mieux (...) Celui qui veut chercher à faire l’impossible est celui qui risque de craquer le jour de l’oral."

Enfin, dernière recommandation qui semble relever du bon sens, bien se préparer. Pour Jean-Jacques Sarfati, il est nécessaire de se préparer "à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c’est-à-dire essayer de s'entraîner autant qu’on peut devant ses camarades, devant des amis, devant un téléphone… Et le fond, c’est évidemment de connaitre son sujet. Parce qu’on ne peut pas croire qu’on peut tromper son évaluateur", insiste-t-il.

Et cette préparation est d'autant plus nécessaire pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles. "On doit gagner la confiance de celui qui nous écoute. Et cette confiance, si on ne l’a pas soi-même, c’est très difficile de la transmettre aux autres. La manière la plus assurée d’avoir confiance en soi dans un domaine scolaire, ou dans un domaine dans lequel il y a du contenu, c’est de bien connaitre son sujet."