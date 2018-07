VIDÉO - Peut-on vraiment éliminer le plastique de notre quotidien ?

Chaque année en France, près de 5 millions de tonnes de produits plastiques sont vendues et, dans le même temps, un Français jette 458 kilos de déchets à la poubelle mais seulement 20% des plastiques jetés sont recyclés.





Première disposition mise en place et déjà actée : bientôt, certains des produits en plastique les plus fréquents (pailles, cotons-tiges, vaisselle jetable, bouteilles plastique) seront interdits à la vente. Cette interdiction devra s'accompagner d'un changement dans les habitudes quotidiennes et les mentalités. Car à y regarder de plus près, la vie sans plastique s'annonce difficile à imaginer...