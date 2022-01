Grève à l’école : comment les parents s’organisent

Émilie Gilles est maman de deux filles, en moyenne et petite section de maternelle. Elle a reçu un mail il y a deux jours informant qu'en raison d'un mouvement social, l'école de ses enfants sera fermée. "Franchement, c'est la surprise. On ne comprend pas, on ne s'y attendait pas du tout", confie-t-elle. Avec des enfants en bas âge, impossible de télétravailler. Cette année, Émilie et son compagnon ont dû prendre une nounou à plein temps.