Grève à la SNCF : les départs en vacances menacés ?

Allez-vous pouvoir prendre votre train pour les fêtes de fin d'année ? Les voyageurs sont inquiets, car les principaux syndicats de cheminots appellent à la grève dès jeudi soir et jusqu'à lundi matin. Les axes TGV Sud-Est vers Lyon ou Nice et Sud-Ouest vers Bordeaux ou Rennes pourraient être perturbés. Des destinations très prisées pendant les vacances. “C'est triste un peu, parce que c'est le temps de Noël”.

Pourquoi les cheminots veulent-ils faire grève ? Alors que début novembre, la SNCF leur a pourtant proposé une prime allant jusqu'à 600 euros et une revalorisation des bas salaires. Mais pour les syndicats, ce n'est pas suffisant : “Je ne dis pas qu'il y a zéro de chez zéro. Ils nous ont donné deux, trois petites primettes à droite à gauche pour compenser quoi ? Tous les collègues qui se sont fait cracher dessus pendant 2 ans, parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a assuré nos missions de service public de façon exemplaire comme peu de pays l'ont fait”.

Selon nos informations, la SNCF et les syndicats sont en train de négocier. La grève peut encore être évitée. Les voyageurs sont donc priés d'attendre. Si vous voyagez ce week-end, vous recevrez un SMS ou un mail en cas d'annulation. Dans le doute, certains ont déjà préparé un plan B.Cette agence de location de voitures voit ses réservations explosées depuis lundi soir. “On bénéficie d'un gros parc automobile et on peut acheminer des véhicules d’une boutique sur l'autre pour pouvoir répondre à la demande. Donc, on n'est pas trop inquiet”, assure Jean-Christophe Crous, responsable de secteur chez “Rent a car”.