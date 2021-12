Grève à la SNCF : un week-end de galère en vue pour les vacanciers

Résultats, ce vendredi, seul un TGV sur deux circulera sur l'axe Sud-Est, en direction des Alpes, de Lyon et de Marseille. Les axes Est et Nord sont épargnés par les grèves pour le moment. La SNCF a déjà pris une mesure pour les voyageurs. Christophe Fanichet, président-directeur général de SNCF Voyageurs, fait savoir que pour vendredi, 100% des billets seront remboursés gratuitement. Et un geste supplémentaire sera fait, car les circonstances sont exceptionnelles.

Conséquence, les réservations de voitures de location ont explosé. Sur certaines applications de covoiturage par exemple, on enregistre une hausse de 50% de recherche. Et chez Flixbus, les réservations de trajet en autocars ont bondi de 145% ce mercredi après-midi. L'incertitude pèse encore sur les prévisions de trafic pour les journées de samedi et dimanche. Et sur le prochain week-end de départ, celui de Noël.