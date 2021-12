Grève des éboueurs à Toulouse : "gardez vos poubelles"

Elles sont chaque jour un peu plus nombreuses. Les poubelles envahissent les trottoirs de la métropole toulousaine. Une situation qui agace les riverains à la veille de Noël. En cause : la grève des éboueurs. Les négociations pour une baisse de leur temps de travail et une meilleure rémunération sont dans l'impasse. Désemparé, un commerçant ne sait plus quoi faire des ordures qui s'entassent devant son magasin. "Ça me gêne en terme d'image", lance Anouar Borkane.