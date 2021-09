Grève des sages-femmes : une colère qui dure

Derrière cette énergie déployée pour les patientes, des sages-femmes qui en ont plein le dos. À la maternité de Tourcoing, elles étaient trois en grève ce week-end. Parmi elles, Caroline Cassez, sage-femme depuis 30 ans et aujourd'hui quelque peu désabusée. “On aime notre métier, on a envie de le faire de façon de qualité et je pense qu'il y a beaucoup aussi de sages-femmes qui sont un peu écœurées de la façon dont on travaille et qui abandonnent”. Une profession pourtant indispensable dans les maternités. Cinq ans d'études pour assurer le suivi des naissances et leurs compétences ne s'arrêtent pas là. Le rôle des sage-femmes se rapproche de plus en plus de celui des gynécologues.