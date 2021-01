Grippe aviaire dans le Sud-Ouest : une cinquième épidémie en seulement trois ans

Le virus de la grippe aviaire a été détecté sur l'exploitation de cette famille d'éleveurs landais. Leurs 2 600 canards ont été abattus. Ils ont également ramassé 2 000 cadavres de poulets en six jours. Dans le Sud-Ouest, l'épidémie est hors de contrôle. 61 foyers détectés le 1 er janvier. Aujourd'hui, c'est déjà plus du double. Pourquoi une propagation si rapide ? Pour le dr Barbara Dufour, professeur en maladies infectieuses, l'explication vient des conditions d'élevage des canards. La grippe aviaire n'est pas plus virulente cette année. C'est une maladie qui existe depuis 25 ans. Tous les ans, elle arrive en France transportée par les oiseaux migrateurs au mois de novembre et contamine les élevages de canard en plein air. Mais quand l'épidémie devient incontrôlable, c'est parce qu'elle est tombée dans des zones où il y a des dizaines de milliers de canards les uns à côté des autres.