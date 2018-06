VIDÉO - Groupuscule "AFO" : qui sont ces membres de l'ultra-droite islamophobe ?

Sur le site internet dudit groupuscule, on peut voir un photo-montage dévoilant un Paris en guerre à feu et à sang, résumant l'état d'esprit de ceux qui en font partie, avec comme principale volonté de combattre "un Islam dangereux pour la France".



Selon nos informations, les membres révèlent différents profils, différents métiers (plombier, militaire, téléconseiller...), ils sont tous âgés d’une cinquantaine d’années et demeurent pour la plupart inconnus de la justice. Tout juste sait-on qu'ils s'entraînaient régulièrement dans des clubs de tirs sportifs avec la volonté de commettre des attentats contre la communauté musulmane.