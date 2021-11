Handicap au travail, une journée qui peut tout changer

Un an de stage et deux CDD dans l'enseigne du bricolage ont permis à Stéphane de faire ses preuves. Le magasin espère recruter davantage avec l'opération Duoday. "Il y a des gens qui pensent que la grande distribution n'est pas adaptée à leur handicap. Ces journées-là permettent de lever les freins et d'attirer des profils différents", explique Mathilde Bourmeau, responsable des ressources humaines du magasin Leroy Merlin. Cinq personnes en situation de handicap sont aujourd'hui en observation. Donner de l'espoir et de la confiance, l'objectif est aussi parfois de lever les préjuger de certains emplois.