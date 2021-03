Harcèlement scolaire : une ancienne victime raconte son calvaire

Anne-Liz Deba est aujourd'hui une jeune femme de 19 ans en pleine reconstruction. Pour elle, tout débute en 6ème avec des railleries qui ont dégénéré au fil des mois. Elle a commencé à recevoir des menaces de mort et les premiers coups et personne ne la croyait, ni les surveillants du collège ni les professeurs. Chez elle non plus Anne-Liz Deba n'osait pas en parler.