Harcèlement sur Internet : le procureur d'Amiens confisque les portables des adolescents

Le harcèlement sur Internet est au plus haut sur les réseaux sociaux. C'est l'une des conséquences des confinements. En effet, les adolescents passent plus de temps devant les écrans. Moqueries, menaces, insultes... plusieurs collégiens rencontrés ce mercredi matin nous en parlent. "Beaucoup d'insultes, surtout sur les réseaux comme Twitter ou Instagram", raconte l'un d'entre eux. Pour lutter contre cette situation, le procureur de la République d'Amiens a imaginé une solution : confisquer le téléphone des auteurs de harcèlement sur Internet.

"On n'hésite pas à utiliser ce moyen. D'abord, parce que le téléphone, quand il est saisi, permet de découvrir des éléments qui confirment l'existence de l'infraction. C'est aussi un message aux familles et aux auteurs potentiels", explique Alexandre de Bosschere, procureur de la République d'Amiens. Le portable est saisi le temps de l'enquête puis restitué. Mais dans les cas les plus graves, il ne sera jamais rendu et deviendra propriété de l'Etat. Pour beaucoup de parents, surveiller leurs enfants fait partie de leur mission d'éducation.