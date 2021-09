Hausse des intoxications : les clés pour bien cueillir ses champignons

En France, une centaine d'espèces de champignons sont toxiques et une vingtaine d'autres mortelles. "Il est mortel au même titre que la phalloïde qui est responsable de neuf accidents mortels sur dix", explique encore Pierre Camus. Au moindre doute, présentez vos champignons à un pharmacien. Si vous avez mangé un champignon non comestible, rendez-vous aux urgences surtout si les symptômes sont tardifs. "Certains champignons, en particulier les plus dangereux d'entre eux, ne donnent pas des symptômes très impressionnants dès le début. Ça peut être juste des vomissements. On a l'impression de se rétablir et les toxines font effet après", prévient François Hairie, pharmacien, président de l'Association mycologique de la Ferté-Macé (Orne). Il faut aussi éviter de mettre les doigts à la bouche après avoir cueilli des champignons inconnus même si cela n'est pas très risqué.