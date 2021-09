Hommage à Jean-Paul Belmondo : les Français se recueillent devant son cercueil

Ceux qui n'ont pas pu assister à ce bel hommage ont l'occasion de se rattraper. Pour cause, voyez cette file d'attente assez dense faite d'hommes et de femmes, toutes générations confondues. Ils se sont donné rendez-vous aux Invalides. La file s'étale sur une dizaine de mètres et un temps de recueillement leur sera possible à l'intérieur de la cour. Ils pourront ensuite signer un livre d'or comme ça avait été le cas à l'époque de Jacques Chirac.