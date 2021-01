Hommage aux trois soldats morts au Mali : une cérémonie forte en émotion

Quentin Pauchet, Dorian Issakhanian et Tanerii Mauri avaient 21,23 et 28 ans. Ils sont morts il y a huit jours au Mali. Leur véhicule blindé a explosé sur une bombe artisanale. Florence Parly, la ministre des Armées, leur a donc rendu un hommage national au sein même de leur caserne et au milieu de leurs camarades. Mais 500 des 800 soldats du régiment sont toujours en mission au Sahel. L'inquiétude grandit pour leurs épouses.

Le 1?? régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse n'avait plus connu de mort en opération depuis 2011. Le risque est connu des soldats, mais pour les plus anciens, il est peut-être plus difficile à combattre aujourd'hui. "On ne se rend pas compte de la difficulté, et surtout, ces engins explosifs improvisés. C'est une guerre de lâcheté. C'est très triste", déplore le Brigadier-chef Grandjean, ancien soldat du 1?? régiment de chasseurs.