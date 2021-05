Il distribue des milliers de repas aux étudiants

À 18h30, les premiers étudiants patientent déjà. Ici, pas de longue file d'attente. Pour respecter les gestes barrières, il faut s'enregistrer en ligne sur des créneaux d'une dizaine de minutes. Un millier de paniers alimentaires sont distribués chaque semaine par l'association, qui voit de plus en plus d'étudiants, pourtant aidés par leurs familles. "On a des enfants qui sont là parce que leurs parents ont été licenciés ou bien au chômage partiel. C'est aussi pour ça que le nombre d'étudiants qui nous sollicitent a augmenté fortement".

Ulysse habite en banlieue parisienne. Aujourd'hui, alors qu'il est inscrit en droit et en sciences politiques, son association lui prend chaque semaine presque tout son temps. "On doit être sur 80 heures, voire plus. Ben, on s'y fait et puis surtout, c'est nécessaire et c'est important. Le jeune homme passe donc son temps à jongler. Sur l'écran d'ordinateur, il y a les cours de droit et la nouvelle étude qu'il vient de réaliser auprès de 1 200 bénéficiaires d'aides alimentaires. "Huit étudiants sur dix ont découvert la précarité à l'occasion de cette crise sanitaire. On ne peut pas faire comme si de rien n'était".