"Il faut arrêter cette politique de destruction des hôpitaux" : 175 médecins lancent un SOS à Edouard Philippe

Invité de LCI, l'un des signataires, Olivier Varnet, a appelé le gouvernement à "arrêter cette politique de destruction des hôpitaux". Pour le neurologue de l'hôpital de Gonesse, secrétaire général du Syndicat national des médecins hospitaliers FO, il faut mettre fin à "la politique de réduction des budgets" qui s'est traduite par "la baisse des tarifs hospitaliers" et les réductions de personnels. "On le voit tous les jours", assure le médecin, "un certain nombre de patients ne sont plus soignés comme ils devraient l'être".





"Il s’agit de stopper immédiatement toute fermeture de lit, suppression de poste soignant et d’embaucher du personnel formé ou à former au plus vite", plaident dans leur lettre les soignants, qui demandent à être reçus à Matignon.