"Il faut s'aider les uns les autres" : la solidarité s'organise à la frontière franco-belge après les inondations

Avant de partir en vacances, Maria tenait absolument à faire don d'une valise. Une valise avec à l'intérieur, des draps, des peluches, des vêtements et des chaussures. Cette habitante de Comines, une petite commune situées dans le Nord de la France, à la frontière avec la Belgique, n'imaginait pas partir sans être venue en aide aux sinistrés belges. "On fait ce qu'on peut pour aider un peu ces gens", a-t-elle expliqué au micro de TF1.

Chacun ramène un petit quelque chose : de quoi s'habiller, se nourrir, se laver ou mettre un peu de baume au cœur. Un élan de solidarité et de générosité qui touche énormément les bénévoles très actifs depuis quatre jours. "Ça fait du bien. C'est l'humain qui parle", déclare une bénévole Française qui organise des collectes de vêtements et d'objets de première nécessité.

Un peu plus loin à l'abbaye du Mont-des-Cats, l'équipe d'un magasin se mobilise avec l'aide des habitants de la commune. Laurent a ramené plusieurs cartons de vêtements, c'est sa fille de 12 ans qui a eu l'idée : "On fait un déménagement, car on part vivre dans le sud et ma fille m'a dit 'au lieu de jeter mes affaires je vais faire plaisir aux autres' donc on est venus", explique le père de famille, enthousiaste.

"Il faut s'aider les uns les autres, on peut aussi être un jour dans le besoin et avoir besoin des autres également", déclare une habitante, tandis qu'un autre qui a déjà vécu des inondations souhaite aussi proposer son aide. L'opération va se poursuivre toute la semaine.