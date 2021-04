Il s'est installé trois mois au sommet d'un arbre pour reprendre goût à la vie

Prendre de la hauteur pour ne pas finir six pieds sous terre. Il y a deux ans, Edouard Cortès, marié et père de famille, n’avait plus envie de vivre. Acculé par les dettes, ce baroudeur devenu berger dans le Périgord doit renoncer à son aventure paysanne et vendre son troupeau de brebis. Après cet échec professionnel, il n'arrive plus à reprendre goût à la vie. Dans une cabane construite de ses mains, il est alors parti vivre au plus près de la nature au sommet d'un chêne centenaire, le temps d’un printemps, avec la ferme intention de renaître en même temps que les bourgeons de son arbre. "J’avais envie d’aller en pleine nature pour qu’on me foute la paix", explique-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Edouard Cortès n’était pourtant pas du genre à capituler. Avant d'élever des brebis, cet aventurier avait traversé le Caucase à pied, suivi la route de la soie, escaladé le mont Ararat pour y chercher une trace de l’Arche de Noé, pèleriné de Compostelle à Jérusalem, et participé à un raid en 2 CV de Paris à Saïgon. Les épreuves ne l’éprouvaient pas. Mais avec le dépôt de bilan, en 2018, de son exploitation agricole, le baroudeur devenu berger eut soudain le sentiment de mourir à lui-même.