Il veut traverser l'Atlantique en pédalo

Traverser l'Atlantique seul à la force des mollets. C'est le défi que s'est lancé un Savoyard, qui compte rallier New York à bord d'un pédalo qu'il a lui-même construit. Il s'est beaucoup entraîné y compris près de chez lui sur le lac Léman.

À 59 ans, Didier Bovard s'apprête à rallier New York depuis le Sud du Portugal dans son pédalo insubmersible. Quatre mois seul en mer sans assistance, 6 000 km au gré des courants, avec un objectif : la statue de la liberté. “J'ai envie d'arriver à la statue de la liberté pour lui rendre hommage. Je donnerai le maximum”. Se préparer à affronter l'océan sur un lac, le projet pourrait faire sourire si le Savoyard n'avait pas déjà fait ses preuves. Deux traversées de l'Atlantique entre les Canaries et les Antilles, et même un périple autour du Groenland au milieu des icebergs. Au total, il a parcouru près de 20 000 km à bord de son pédalo.

“En 2012, 30 heures dans la tempête sans manger ni boire ni dormir. Ils sont venus me chercher avec un hélicoptère. On a retrouvé le bateau 11 mois plus tard en Islande”.

Le Savoyard partage ces souvenirs depuis 20 ans avec les écoliers de sa région. Au retour de chaque expédition, il intervient dans les écoles pour raconter la mer aux petits montagnards. “Ce sont les enfants qui m'ont fait repartir. J'ai dit : il faut absolument que je revienne les raconter une autre histoire”. Ce fan de Jean-Paul Belmondo et d’Elvis Presley va repartir avec son pédalo, qu'il a construit lui-même il y a 25 ans. “Je me dirige avec ma boussole. Là-bas, j'ai le GPS, le radar anti-collision. Si un bateau arrive à 1,5 km de ma position, ça va donner une grande alarme. J'ai une couchette qui fait 2 mètres de long”.

Pour son odyssée, Didier va emporter 400 litres d'eau et de la nourriture lyophilisée. Pourtant, rien ne prédestinait ce Savoyard à défier les océans. Il a grandi en vallée d'Abondance à 1 000 mètres d'altitude. “Qui aurait cru qu'un jour j'aurais pris la mer. C'est pour ça que personne n'y croyait. J'ai tellement un mental et su me surpasser, je me suis dit un jour : ‘allez, je me lance’. Dans l'aventure, c'est l'inconnu qui m'intéresse“. Comme le pédalo ne lui suffit pas, c'est à vélo qu'il va rejoindre le Sud du Portugal depuis Paris. Histoire de se mettre en jambes avant de s'élancer à l’assaut de l'Atlantique à bord de son petit bateau à pédales.

