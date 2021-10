Île d’Yeu, l’été sans fin

Bercé par les premiers rayons du soleil, la côte sauvage de l'île d'Yeu offre à l'automne une douceur sans pareil. Loin des foules estivales, rien de tel qu'une baignade en solitaire pour entamer les vacances : “Une saison sans fin qui roule sur elle-même. La mer est toujours aussi belle et bonne. Il y a encore la chaleur de la mer, de l'été. C'est un endroit merveilleux, mais il ne faut pas le dire”. Un secret que chacun ici aimerait garder pour soi, celui d'un été indien sur l'une des îles les plus éloignées du continent. Avant l'arrivée de l'hiver, les résidences secondaires font le plein. “Septembre, octobre, c'est génial pour le temps, puis, calme. À l’île d’Yeu, on est bien, on y revient”.