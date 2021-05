Ils partent en vacances en Loire-Atlantique grâce au Secours populaire

On sait tous que le vrai début des vacances, c'est la découverte du bungalow. Pour cette famille venue de Laval (Mayenne), c'est un rêve, un luxe même qui aurait été impossible sans l'aide du Secours populaire. Des vacances d'autant plus appréciées après ce dernier confinement. Durant leur séjour, tout a été prévu par les bénévoles même le colis alimentaire.

Et c'est sans attendre que la famille part découvrir la mer au coucher du soleil. Ce sont notamment les premières vacances d'été du Secours populaire. Plus d'une centaine de parents et enfants ont pu en profiter à travers le pays. Un long pont de mai dans un village vacances pour pouvoir oublier les soucis du quotidien mais aussi une aération qui ne peut être que bénéfique pour les enfants. "Quand ils vont revenir de vacances, ils travailleront mieux à l'école. Ils auront meilleures relations avec leurs copains. Ils auront quelque chose à raconter et ils feront une année scolaire convenable", précise Henriette Steinberg, secrétaire générale de l'association.